Президент Литвы не отрекается от критики в адрес Службы по защите прав ребенка: нельзя вести себя как слон в посудной лавке

"Когда права ребенка защищаются с травмированием ребенка, возможно, не на месяцы, не на годы, а на десятилетия, это уже не защита прав ребенка. В следующий раз мы должны честно сказать себе: действительно ли мы сделали все, чтобы процедура была реализована приемлемым для всех способом, даже тогда, когда добиться этого крайне сложно", – прокомментировал в четверг журналистам Г. Науседа.

"Речь идет о хрустале, речь идет о человеческой жизни, и нельзя вести себя как слон в посудной лавке", – добавил он.

Глава государства заверил, что его критика направлена ​​против системы в целом, а Офис президента выступает за выполнение решений судов и защиту прав детей.

"Сегодня критика полезна для всех. И для меня критика полезна. Не следует воспринимать ее как впечатление, что критикуют саму систему", – сказал президент.