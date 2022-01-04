"Я полагаю, что не открытие представительства Тайваня было ошибкой, а название, которое не было согласовано со мной", - заявил во вторник президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Г. Науседа подчеркнул, что как Литва, так и Тайвань могут открывать представительства, у которых нет дипломатического статуса, однако выразил сожаление, что "название представительства стало тем определяющим фактором, который теперь оказывает очень сильное воздействие на наши отношения с Китаем".

"Основное обострение было больше из-за названия, а теперь мы должны бороться с последствиями, и началось применение в отношении Литвы мер неконвенционального характера, и поэтому мы должны действовать особенно активно и очень ясно сигнализировать Евросоюзу, что это атака, определенное давление на одну из стран ЕС", - отметил президент.

Отношения между Литвой и Китаем обострились, когда Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня и использовать название острова. Эксперты отмечают, что на китайском название этого представительства звучит как представительство Тайваня.

Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.