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Решение Литвы в названии представительства Тайваня использовать название этого острова, вызвав этим острую реакцию Китая, было ошибкой, заявил президент Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Я полагаю, что не открытие представительства Тайваня было ошибкой, а название, которое не было согласовано со мной", - заявил во вторник президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Г. Науседа подчеркнул, что как Литва, так и Тайвань могут открывать представительства, у которых нет дипломатического статуса, однако выразил сожаление, что "название представительства стало тем определяющим фактором, который теперь оказывает очень сильное воздействие на наши отношения с Китаем".

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"Основное обострение было больше из-за названия, а теперь мы должны бороться с последствиями, и началось применение в отношении Литвы мер неконвенционального характера, и поэтому мы должны действовать особенно активно и очень ясно сигнализировать Евросоюзу, что это атака, определенное давление на одну из стран ЕС", - отметил президент.

Отношения между Литвой и Китаем обострились, когда Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня и использовать название острова. Эксперты отмечают, что на китайском название этого представительства звучит как представительство Тайваня.

Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

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