aA
Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу назвал предложение Беларуси перевозить украинское зерно через свою территорию ловушкой.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

Беларусь на этой неделе сообщила ООН, что согласна без предварительных условий на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросила разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции.

"Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях", – сказал журналистам в субботу Науседа, комментируя предложение Беларуси.

Статьи по теме:
Премьер: Литва предупреждала, что Россия попытается повторить Голодомор  (4)
Спикер Сейма Литвы: Россия пытается реализовать то, что не смогла сделать во время Голодомора

Он назвал инициативу Минска "старой песней, которую мы давно уже слышим"
и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.

"Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется?", – сказал президент Литвы.

Вице-министр иностранных дел Беласуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

РФ пока не приняла решение о продлении "зерновой сделки"

Москва увязывает продление "зерновой сделки" с...

Украина вывозит зерно при помощи Турции и ООН. Что происходит с зерновой сделкой после выхода России

На третий день после отказа России гарантировать...

TOP новостей

Появилась карта мест, где будут установлены знаки с указанием изменения скорости

На этой неделе Литовская дирекция автомобильных дорог...

В Литве хотят сносить советские многоквартирные дома

Первым многоквартирным домам, построенным в Литве в...

В поликлиниках – наплыв пациентов: как отличить грипп от коронавируса?

"Кашель, непрекращающийся насморк, головная боль. Вчера...

Литовский красный крест собрал для украинцев больше 1000 спальных мешков

Литовский красный крест собрал 10 декабря для украинцев...

Предупреждение желающим прилететь на праздники: билеты дорожают, их может не хватить

Эмигранты, которые хотят прилететь в Литву на...