Беларусь на этой неделе сообщила ООН, что согласна без предварительных условий на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросила разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции.

"Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях", – сказал журналистам в субботу Науседа, комментируя предложение Беларуси.

Он назвал инициативу Минска "старой песней, которую мы давно уже слышим"

и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.

"Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется?", – сказал президент Литвы.

Вице-министр иностранных дел Беласуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями".