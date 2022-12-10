Беларусь на этой неделе сообщила ООН, что согласна без предварительных условий на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросила разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции.
"Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях", – сказал журналистам в субботу Науседа, комментируя предложение Беларуси.
Он назвал инициативу Минска "старой песней, которую мы давно уже слышим"
и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.
"Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется?", – сказал президент Литвы.
Вице-министр иностранных дел Беласуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутьерресом.
Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Появилась карта мест, где будут установлены знаки с указанием изменения скорости
На этой неделе Литовская дирекция автомобильных дорог...
В Литве хотят сносить советские многоквартирные дома
Первым многоквартирным домам, построенным в Литве в...
В поликлиниках – наплыв пациентов: как отличить грипп от коронавируса?
"Кашель, непрекращающийся насморк, головная боль. Вчера...
Литовский красный крест собрал для украинцев больше 1000 спальных мешков
Литовский красный крест собрал 10 декабря для украинцев...
Предупреждение желающим прилететь на праздники: билеты дорожают, их может не хватить
Эмигранты, которые хотят прилететь в Литву на...