Президент Литвы: НАТО следует разместить постоянные военные базы у российских границ

Подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия — НАТО запрещает странам альянса создавать совместные военные базы на постоянной основе. Например, из-за этого силы НАТО в странах Балтии постоянно ротируются (как правило, раз в полгода).

"Поскольку Россия предпринимает активные шаги по развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси — а у нас есть все доказательства того, что это происходит, — мы должны, наконец, объявить этот Основополагающий акт мертвым. Без такого шага это все еще отравляет мышление в некоторых столицах [стран НАТО] и по-прежнему удерживает нас в серой зоне стратегической амбивалентности", — сказал Науседа.