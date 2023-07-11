11 июля 2023 г. 10:24

Президент Литвы: НАТО следует разместить постоянные военные базы у российских границ

 
rus.DELFI.lv
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британской газете The Times заявил, что Североатлантическому альянсу стоит отказаться от взятых на себя ранее ограничений и организовать постоянные военные базы у границы с Россией.

Подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия — НАТО запрещает странам альянса создавать совместные военные базы на постоянной основе. Например, из-за этого силы НАТО в странах Балтии постоянно ротируются (как правило, раз в полгода).

"Поскольку Россия предпринимает активные шаги по развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси — а у нас есть все доказательства того, что это происходит, — мы должны, наконец, объявить этот Основополагающий акт мертвым. Без такого шага это все еще отравляет мышление в некоторых столицах [стран НАТО] и по-прежнему удерживает нас в серой зоне стратегической амбивалентности", — сказал Науседа.

В июне Литва достигла соглашения с Германией о размещении на своей территории на постоянной основе 4000 немецких военнослужащих. Необходимую для этого инфраструктуру планируют создать к 2026 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
rus.DELFI.lv
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии