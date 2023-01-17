По словам главы государства, продолжающаяся война, развязанная Россией, осложнит вступление Украины в ряды членов Альянса. Поэтому, продолжил он, НАТО обязано иметь и представить Киеву четкую стратегию дальнейшего развития членства.

"Конечно, во время этого кризиса было бы очень сложно добиться полноправного членства Украины в НАТО. Но мы говорим о полноправном членстве не сейчас — мы говорим о четком графике, четком плане. Надо перестать повторять те фразы, которые постоянно повторяли после Бухарестского саммита 2008 г., что двери НАТО открыты для всех. Украинцы нас спрашивают — хорошо, двери открыты, но мы не можем найти те двери, где они", — заявил Г. Науседа телеканалу CNBC во вторник.

Глава государства выразил надежду, что вопросу членства Украины в НАТО будет уделено особое внимание на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе.

"Поэтому мы должны предоставить Украине гарантии безопасности еще до того, как она станет членом НАТО. Это не так просто сделать, но я думаю, что это – одна из задач и одна из целей предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля", – сказал президент Литвы.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что во время саммита НАТО, который пройдет в этом году в Литве, будут приняты стратегические решения касательно вступления Украины в НАТО. Однако В. Зеленский надеется, что Украина получит четкий сигнал относительно дальнейшей гарантии безопасности и помощи.