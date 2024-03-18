Президент Литвы: наша работа – предотвратить планы Путина

"Конечно, после этих выборов ситуация с безопасностью, мягко говоря, не улучшается. Потому что теперь, когда Владимир Путин реализовал этот проект сфальсифицированных выборов, он несомненно продолжит попытки реализовать свои геополитические устремления", - сказал Г. Науседа журналистам в понедельник в Зарасай.

"Наша работа – предотвратить его планы, его стратегии. И мы можем сделать это только вместе, все вместе", - добавил он.

Глава страны подчеркнул, что выборы президента России не были ни свободными, ни демократическими.