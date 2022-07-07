Президент Литвы: наша общая обязанность – своевременно дать отпор агрессору

В среду, когда в Литве отмечали День государства, Науседа заявил, что это необходимо в связи с продолжением военной агрессии России в Украине.

"Сейчас, когда военная агрессия России громит Украину, чрезвычайно важны сплоченность и единство народов, прошедших через более болезненные испытания, чем другие, и потому лучше всех знающих истинную цену свободы", — заявил президент во время церемонии поднятия государственного флага на площади у Президентского дворца в Вильнюсе.

"На самом деле, политика силы и стремление к имперскому господству не являются чем-то новым. Мы легко узнаем их, опираясь на нашу историческую память. Мы прекрасно понимаем, что необходимо своевременно дать отпор агрессору, это наш общий долг", - добавил глава страны.

В ходе визита президента Молдовы Маи Санду в Литву в среду он поздравил эту страну с недавним официальным получением статуса кандидата в члены Европейского Союза.

По словам Науседы, визит президента еще раз напоминает о крепких и давних связях между странами и общих заботах.