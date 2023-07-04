Президент Литвы напомнил о стремлении уравнять ограничения в отношении россиян и белорусов

По словам главы государства, в связи с тем, что это вето было отклонено, существует риск появления на границах Литвы наемников-"вагнеровцев" с белорусским гражданством.

"Давайте вспомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять одинаковый правовой режим к прибывающим из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство злорадно отклонило это вето – ну теперь они стоят у разбитого корыта", – сказал Г. Науседа в интервью телеканалу LNK.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время придется вернуться к вопросу уравнивания правового режима в отношении россиян и белорусов.

"В ближайшее время придется вернуться к этому вопросу, потому что таким образом берется на себя полная ответственность за то, что у наших границ могут появиться вооруженные люди с белорусским гражданством, под одеждой которых будут скрываться те самые "вагнеровцы". Я не пугаю, я просто предлагаю очень хорошо подумать, в какой ситуации мы сейчас находимся", – подчеркнул Г. Науседа.