04 июля 2023 г. 08:49

Президент Литвы напомнил о стремлении уравнять ограничения в отношении россиян и белорусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В ответ на угрозу от находящихся в Беларуси российских наемников "Вагнера", президент Гитанас Науседа напоминает, что его вето, которое совсем недавно было отклонено усилиями правящих, было направлено на уравнивание правовых условий как для российских, так и для белорусских граждан.

По словам главы государства, в связи с тем, что это вето было отклонено, существует риск появления на границах Литвы наемников-"вагнеровцев" с белорусским гражданством.

"Давайте вспомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять одинаковый правовой режим к прибывающим из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство злорадно отклонило это вето – ну теперь они стоят у разбитого корыта", – сказал Г. Науседа в интервью телеканалу LNK.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время придется вернуться к вопросу уравнивания правового режима в отношении россиян и белорусов.

"В ближайшее время придется вернуться к этому вопросу, потому что таким образом берется на себя полная ответственность за то, что у наших границ могут появиться вооруженные люди с белорусским гражданством, под одеждой которых будут скрываться те самые "вагнеровцы". Я не пугаю, я просто предлагаю очень хорошо подумать, в какой ситуации мы сейчас находимся", – подчеркнул Г. Науседа.

"Этим парням явно чужды угрызения совести, и в соответствующих руках они могут быть использованы для каких-нибудь злонамеренных целей", — сказал он.

Сейм в апреле не прислушался к предложениям президента Г. Науседы о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Вето главы государства было отклонено голосами 99 депутатов.

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