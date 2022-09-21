aA
Намерение Кремля провести референдумы на некоторых территориях Украины о присоединении к России являются незаконными и Литва этого никогда не признает, сказал президент Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"То, что Россия делает в Донецке, Луганске и на других оккупированных территориях Украины, является пародией на демократию, попыткой прикрыть истинное лицо тоталитарного режима. Эти регионы есть и будут Украиной, а бутафорные референдумы России являются незаконными. Литва никогда их не признает", – говорится в переданном во вторник журналистам комментарии находящегося в США президента Г. Науседы.

Статьи по теме:
"Партия войны" победила. Кремль решил "немедленно" аннексировать украинские территории — и уже всерьез планирует мобилизацию  (1)
ДНР, ЛНР и оккупированный Херсон назначили дату "референдумов" о присоединении к России  (1)

Глава МИД организуемые Россией "референдумы" в Украине приравнивает к ситуации в Литве в 1940-х

Намерения России на некоторых территориях Украины провести референдумы о присоединении к России министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис приравнивает к ситуации в Литве в 1940-х.

"В 1940 г. Россия в моей стране провела незаконный референдум, после которого Литва погрузилась в десятилетия террора, угнетения и нищеты. Это все, что я могу сказать о незаконных референдумах России", - на своей странице в "Twitter" написал Г. Ландсбергис.

Западное сообщество эти намерения Кремля во вторник расценило как нарушение международного права. В Вашингтоне подчеркнули, что не признают результаты этих "фиктивных" голосований. После нападения на Украину Россия намерена провести незаконные референдумы о присоединении в так называемых самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Сейм: Литва не признает референдумы на оккупированных территориях Украины

Литва не признает результаты референдумов,...

TOP новостей

Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин выступил с...

Эфир Delfi с украинским журналистом Юрием Бутусовым: мобилизация, референдумы и ядерный шантаж

В сегодняшнем эфире после выпуска новостей поговорим с...

Политолог: у Путина остается немного вариантов, выбрана тотальная война

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил...

Учебный центр для судей: на берегу озера с баней, бассейном и боулингом

На берегу озера Желва, в Лабанорском региональном...

Мэр Вильнюса: забастовка водителей была бы серьезным вызовом

Водители "Вильнюсского общественного транспорта"...