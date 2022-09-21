"То, что Россия делает в Донецке, Луганске и на других оккупированных территориях Украины, является пародией на демократию, попыткой прикрыть истинное лицо тоталитарного режима. Эти регионы есть и будут Украиной, а бутафорные референдумы России являются незаконными. Литва никогда их не признает", – говорится в переданном во вторник журналистам комментарии находящегося в США президента Г. Науседы.

Глава МИД организуемые Россией "референдумы" в Украине приравнивает к ситуации в Литве в 1940-х

Намерения России на некоторых территориях Украины провести референдумы о присоединении к России министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис приравнивает к ситуации в Литве в 1940-х.

"В 1940 г. Россия в моей стране провела незаконный референдум, после которого Литва погрузилась в десятилетия террора, угнетения и нищеты. Это все, что я могу сказать о незаконных референдумах России", - на своей странице в "Twitter" написал Г. Ландсбергис.

Западное сообщество эти намерения Кремля во вторник расценило как нарушение международного права. В Вашингтоне подчеркнули, что не признают результаты этих "фиктивных" голосований. После нападения на Украину Россия намерена провести незаконные референдумы о присоединении в так называемых самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".