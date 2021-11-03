Науседа вернул внесенные поправки на пересмотр в парламент, предложил не принимать такие изменения.
В своем сообщении президент подчеркнул, что это решение может значительно ухудшить доступ тестов на COVID-19 и лишить людей мотивации. Якобы в результате будет запаздывать диагностика COVID-19, болезнь начнет распространяться неконтролируемо.
Президент обратил внимание на то, что во время действия режима чрезвычайной ситуации государство обязано обеспечить защиту здоровья людей и обеспечить доступ к вакцинации, тестированию и лечению от этого вируса.
Науседа согласен с тем, что единственный путь в борьбе с пандемией - целесообразное тестирование и активное побуждение к вакцинации.
Напомним, что в соответствии с приятыми парламентом поправками, с 1 декабря 2021 года работникам, которые должны обязательно тестироваться на ковид (если они не привиты и не болели вирусом), государство не будет оплачивать тесты, за них придется платить работнику или работодателю.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы наложил вето на принятый парламентом закон: тесты пока будут бесплатными (29)
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...
Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (119)
Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...
Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей
Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...
В интернете распространяют шокирующее видео – диалог медсестры и пациентки в больнице (2)
Медицинский работник в белом халате предлагает...
Коронавирус унес жизнь молодой жительницы Плунге (4)
COVID-19 унес жизнь жительницы Плунге из возрастной...