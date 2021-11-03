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Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом закон, поэтому пока работникам не придется платить за тесты на COVID-19 из своего кармана (такие тесты непривитым работникам некоторых сфер приходится сдавать каждых 7-10 дней).

Науседа вернул внесенные поправки на пересмотр в парламент, предложил не принимать такие изменения.

В своем сообщении президент подчеркнул, что это решение может значительно ухудшить доступ тестов на COVID-19 и лишить людей мотивации. Якобы в результате будет запаздывать диагностика COVID-19, болезнь начнет распространяться неконтролируемо.

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Президент обратил внимание на то, что во время действия режима чрезвычайной ситуации государство обязано обеспечить защиту здоровья людей и обеспечить доступ к вакцинации, тестированию и лечению от этого вируса.

Науседа согласен с тем, что единственный путь в борьбе с пандемией - целесообразное тестирование и активное побуждение к вакцинации.

Напомним, что в соответствии с приятыми парламентом поправками, с 1 декабря 2021 года работникам, которые должны обязательно тестироваться на ковид (если они не привиты и не болели вирусом), государство не будет оплачивать тесты, за них придется платить работнику или работодателю.

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