Президент Литвы: налог на оборону может быть принят в 2024 году

"В отличие от налоговой реформы, я думаю, есть возможность договориться по оборонному налогу, потому что я вижу желание всех политических партий. И я думаю, что в 2024 году у нас есть прекрасная возможность сделать это", – заявил Г. Науседа в среду в эфире Delfi TV.
"Я вижу, партии понимают, что деньги с неба не падают. Все, что необходимо, — это решения, которые подкрепят то, что было реализовано в бюджете на 2024 г. – предусмотреть возможность заимствования до 3% ВВП. И если бюджет будет выполняться хорошо, у нас будет возможность предоставить дополнительное финансирование в пределах нескольких сотен миллионов. Но это вариант ad hoc, год за годом предусматривающий дополнительную возможность заимствования", – прокомментировал он.
Однако глава государства подчеркнул, что после принятия такого налога должен быть введен и компенсационный механизм, чтобы не пострадали уязвимые слои общества.
"Надо начать с того, пойдем ли мы по пути повышения НДС (налога на добавленную стоимость) или путем налога на прибыль, и какие компенсационные механизмы будут запущены после принятия решения.
Например, если речь идет о дополнительном проценте НДС, то это должно быть реализовано вместе с мерами по льготной ставке НДС на продовольственные товары с компенсацией финансовых потерь для наиболее социально незащищенных слоев населения", – пояснил он.
Г. Науседа также заявил, что, несмотря на то что варианты оборонного налога рассмотрены, политики не хотят его обсуждать из-за боязни общественной реакции. И все же, по его словам, литовцы понимают необходимость обороны, поэтому допускают введение налога.
"В экспертном смысле я думаю, что варианты достаточно ясные для рассмотрения. С политической точки зрения я думаю, что они недостаточно продвинутые, потому что до сих пор партии как бы отодвигали этот вопрос от себя, поскольку понимали, что речи будут противоречивыми", – сказал Г. Науседа.
"Национальная безопасность сегодня воспринимается многими гражданами Литвы и избирателями как чрезвычайно важный аспект", – добавил он.
Бюджет Министерства национальной обороны (Минобороны) в следующем году составит 2,09 млрд евро – 1,923 млрд евро из бюджетных средств, 135 млн евро из фондов взноса солидарности. Финансирование национальной обороны составит 2,75% ВВП.