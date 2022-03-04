Президент Литвы: надо помочь Украине в создании системы противовоздушной обороны

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Запад обязан помочь Украине в создании системы противовоздушной обороны, в противном случае доминирование России в воздушном пространстве этой страны приведет "к огромным потерям на Земле", сказал президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы должны помочь украинцам в создании системы противовоздушной обороны, в противном случае доминирование России в воздушном пространстве этой страны приведет к огромным потерям на Земле", – сказал Науседа в интервью The Washington post.

На вопрос, может ли НАТО рисковать и принять участие в прямом конфликте с Россией, он ответил, что Запад должен быть "решительнее".

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"Трудно сказать, я думаю, что все наши действия скажутся на поведении России. Чем решительнее мы будем, тем больше вероятность достижения мира", – сказал президент.

Глава Литвы сказал, что "аппетит президента РФ Владимира Путина неумеренный", а наискорейшее прекращение военной агрессии в Украине пойдет на пользу как Западу, так и России.

"Никто не может гарантировать, что имперский аппетит России (ограничится Украиной). Кто на очереди? Никто не знает. Важно понять – этому нет конца. Амбиции Путина безмерны. Чем раньше мы их остановим, тем лучше будет нам, тем лучше будет и для России. Поскольку Россия будет страдать. Россия заплатит огромные деньги за эту интервенцию, она уже платит после новых решений о санкциях и изоляции России", – сказал президент.

24 февраля российская армия атаковала Украину и начала войну, вызвавшую возмущение во всем мире. Запад ответил на инвазию жесткими санкциями и помощью Украине.

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