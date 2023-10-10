Президент Литвы: надо делать ту работу, которой от нас ожидают союзники

По мнению президента, с учетом поддержки партнеров по НАТО, было бы очень безответственно не предпринимать тех шагов, которых ожидают от Литвы союзники.

"Хотелось бы очень ответственного подхода к решению наших вопросов безопасности. Для этого мы предложим установить лимит заимствований до 3 проц. ВВП. Так, как было в этом году", – сказал президент журналистам в Тельшяй.

"У нас амбициозные планы, у нас есть обязательства перед нашими союзниками. Германия планирует разместить свою бригаду (в Литве) на постоянной основе. Если о нашей безопасности заботятся другие, то было бы просто непростительно не предпринять шаги для того, чтобы самим позаботиться о себе и выполнить ту работу, которую ожидают от нас наши союзники", – добавил глава государства.