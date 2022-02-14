aA
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что надлежащим ответом на давление России было бы расширение партнерства между ЕС и Украиной и предоставление Украине более конкретной европейской перспективы.
Президент Литвы: надлежащий ответ на давление России – развитие партнерства ЕС и Украины
© DELFI / Josvydas Elinskas

Науседа обсудил это в воскресенье с президентом Совета руководителей Евросоза Шарлем Мишелем и лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши и Швеции, говорится в сообщении администрации президента.

В разговоре обсуждалась ситуация с безопасностью на украинско-российской границе, мобилизация российских войск в Беларуси, а также возможные совместные шаги стран ЕС по предотвращению агрессивных действий России против Украины.

Статьи по теме:
Глава МИД ФРГ не считает вооруженный конфликт в Украине неизбежным
Сотрудники миссии ОБСЕ покидают Украину  (2)

"Давление, приходящееся на Украину в эти дни, — это вызов Западу. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить агрессию и сохранить надежду на мир. Поддержка международного сообщества, и особенно Европейского Союза, для Украины и ее общества крайне важна", - передаются в заявлении администрации слова президента.

Как говорится в сообщении, Литва готова оказать Украине всю возможную помощь.

Президент подчеркнул, что вызывает беспокойство высокая концентрация российских военных сил в Беларуси. Важно, чтобы они были выведены сразу после окончания проходящих сейчас военных учений.

Эти вопросы будут обсуждаться лидерами ЕС в ближайшее время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius James Stavridis

JAV atsargos admirolas: jei Rusija užims Ukrainą, Putinui gresia košmaras

Delfi Plius Vilma Danauskienė

„Valstiečių“ Seimo narys Šarknickas: lyderių perkrovimas, galima sakyti, įvykęs faktas

Delfi Plius Regimantas Dima

Už šį skandalą sunku atleisti iki šiol: kaip Maskvai artimi žmonės nedavė geriausiam pasaulio rašytojui Nobelio premijos

Delfi Plius Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Vilniečio planus sužlugdė gautas teigiamas PGR atsakymas: kai pasidarė dar tris, negalėjo patikėti rezultatais

Delfi Plius Arne Delfs, DELFI

Ukraina dėl Vokietijos netenka kantrybės: skelbiama apie Zelenskio akibrokštą

Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

Tokią Valentino dienos dovaną įvertins kiekvienas: 12 sekso pozų, kurios jūsų intymų gyvenimą pakels į kitą lygį

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Susigundęs poilsiu ribojimų netaikančioje Meksikoje lietuvis pasijuto suklaidintas, bet kelione nenusivylė: parodė, kaip atostogauja ribotas finansines galimybes turintys tautiečiai

Verslas Plius Dana Lukauskienė

Verslininkės Alinos gyvenimą pakeitė pasisėdėjimas su draugais gamtoje: viskas išaugo į tarptautinį festivalį

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijoje – aršios kovos dėl įtakos: seni karo strategai ėmėsi paties Putino

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

5 maisto produktai, efektyviausiai mažinantys kraujospūdį

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Arne Delfs, Birgit Jennen

Vokiečių žiniasklaida stebisi: kur Olafas Scholzas?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Šaltakraujiškiausias Lietuvos žudikas maniakas nesudrebėjo ir duodamas parodymus: jo žodžiai pašiurpino klausiusius

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 m. rusiški serialai: atmetus tarybinius ir Putino finansuojamus, būta tikrai įdomių

Delfi Plius Algis Bumblauskas

Tuo metu lietuviai kentėjo nuo maisto pertekliaus, bet į šalį keliavo traukiniai su užrašais „Badaujančiai Lietuvai“

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė

Savo seksualinę orientaciją atskleidusi „Ta lezbė feministė“: neaiškinkite, kad homoseksualumas ir biseksualumas veda į pedofiliją

Статьи по теме:

Давление и страх войны. Что говорят киевляне о ситуации на границе Украины с Россией? (16)

В пятницу, 11 февраля, США и страны Европейского союза (...

МИД Литвы ужесточает рекомендации: жителей настоятельно просят не ездить в Украину (23)

Из -за возможных проблем с сообщением Министерство...

TOP новостей

Новые рейтинги: какую позицию занимает партия Сквернялиса? (4)

Демократический союз "Во имя Литвы ", который...

Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями России у границ Украины и в Беларуси (10)

Более половины опрошенных жителей Литвы обеспокоены...

Глава Минздрава: Литва преодолела пик пандемии коронавируса (1)

Литва уже преодолела свой пик пандемии коронавируса,...

Погода изменится, что ждет 16 февраля?

Сегодня Литва останется в зоне действия антициклона....

Коронавирус в Литве: 4800 новых случаев и 15 смертей (2)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 4 800 новых...