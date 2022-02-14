Президент Литвы: надлежащий ответ на давление России – развитие партнерства ЕС и Украины

Науседа обсудил это в воскресенье с президентом Совета руководителей Евросоза Шарлем Мишелем и лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши и Швеции, говорится в сообщении администрации президента.

В разговоре обсуждалась ситуация с безопасностью на украинско-российской границе, мобилизация российских войск в Беларуси, а также возможные совместные шаги стран ЕС по предотвращению агрессивных действий России против Украины.

"Давление, приходящееся на Украину в эти дни, — это вызов Западу. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить агрессию и сохранить надежду на мир. Поддержка международного сообщества, и особенно Европейского Союза, для Украины и ее общества крайне важна", - передаются в заявлении администрации слова президента.

Как говорится в сообщении, Литва готова оказать Украине всю возможную помощь.

Президент подчеркнул, что вызывает беспокойство высокая концентрация российских военных сил в Беларуси. Важно, чтобы они были выведены сразу после окончания проходящих сейчас военных учений.

Эти вопросы будут обсуждаться лидерами ЕС в ближайшее время.