Президент Литвы: надлежащий ответ на давление России – развитие партнерства ЕС и Украины

Науседа обсудил это в воскресенье с президентом Совета руководителей Евросоза Шарлем Мишелем и лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши и Швеции, говорится в сообщении администрации президента.
В разговоре обсуждалась ситуация с безопасностью на украинско-российской границе, мобилизация российских войск в Беларуси, а также возможные совместные шаги стран ЕС по предотвращению агрессивных действий России против Украины.
"Давление, приходящееся на Украину в эти дни, — это вызов Западу. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить агрессию и сохранить надежду на мир. Поддержка международного сообщества, и особенно Европейского Союза, для Украины и ее общества крайне важна", - передаются в заявлении администрации слова президента.
Как говорится в сообщении, Литва готова оказать Украине всю возможную помощь.
Президент подчеркнул, что вызывает беспокойство высокая концентрация российских военных сил в Беларуси. Важно, чтобы они были выведены сразу после окончания проходящих сейчас военных учений.
Эти вопросы будут обсуждаться лидерами ЕС в ближайшее время.
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