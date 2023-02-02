Кроме того, на встрече также обсуждались вопросы реализации санкций против России, необходимость предотвращения всех способов обхода санкций, а также эффективное расследование нарушений санкций против России и Беларуси.

"Давление на Россию должно усиливаться и впредь, поэтому я очень надеюсь, что в ближайшее время будет одобрен 10-ый пакет санкций. Однако важно обеспечить, чтобы возможность обойти или избежать санкций была сведена к минимуму. Эффективность реализации санкций – главный фактор. Поэтому я выступаю за пересмотр полномочий института генеральной прокуратуры ЕС и за наделение его полномочиями для расследования нарушений санкций против России", — заявил президент.

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся прозрачности использования фондов ЕС как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. По словам Г. Науседы, важно обеспечить прозрачное и эффективное использование средств, а также надлежащую защиту национальных интересов стран-членов.