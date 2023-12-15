Президент Литвы надеется, что в январе ЕС согласует пакет поддержки Украины в 50 млрд евро

"Решение еще должно немного поферментироваться, чтобы мы приняли это решение на внеочередном заседании в январе, очень скоро", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Глава страны надеется, что такие страны, как Венгрия, будут убеждены и консенсус будет достигнут.

"Сегодня мы предлагаем консенсус 26 государств, завтра это может быть 27 государств, через несколько недель должны произойти события, которые, возможно, изменят и мнение Венгрии. Поэтому не надо силой прорываться, главное, чтобы Украина получила деньги вовремя", - подчеркнул он.