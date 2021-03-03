"Для этого нужны технические решения, политическая воля для реализации которых есть, и вскоре мы будем говорить об этом и на предстоящем в Литве заседании Государственного совета по обороне", - сказал Гитанас Науседа на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлад пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне.
"Очень много внимания на нашей встрече мы уделили вопросу о предотвращении попадания электроэнергии с небезопасной АЭС в Беларуси на рынок Балтийских стран. Потому что сегодня нужны эффективные, реальные меры, чтобы это электричество не попадало на наш рынок и на рынок континентальной Европы", - сказал президент.
Комментируя предстаавленную во вторник правительственной комиссии новую трехстороннюю методику торговли электроэнергией, которую намечается предложить Латвии и Эстонии, президент отметил, что необходима договоренность трех государств по этому вопросу.
"Методики действуют только тогда, когда есть общий консенсус всех государств, в противном случае они лишаются силы. Поэтому по данному вопросу нам еще предстоит договариваться с нашими партнерами", - сказал глава государства.
Президент Эстонии К. Кальюлайд несколько раз повторила, что ее страна напрямую не покупает электричество у России, однако на рынке страны российское электричество присутствует.
"И на самом деле часть используемой нами энергии - российского происхождения. Какая эта часть, мы не можем оценить", - прокомментировала она.
По словам президента Эстонии, необходимо как можно скорее обложить налогом электроэнергию из третьих стран, где она вырабатывается на неэкологичных станциях, имеющих конкурентное преимущество по сравнению с производителями Евросоюза (ЕС).
"Мы работаем над тем, чтобы ЕС как можно скорее обложил налогом торговлю через границы, потому что из-за высокой стоимости CO2 Европа снизила производство своей энергии, и мы сейчас не видим, чтобы вместо этого пришла "зеленая" энергия", - объяснила президент.
Она надеется, что страны Балтии успешно пойдут путем "озеленения" энергетики. К. Кальюлайд подчеркнула, что проблема импорта электроэнергии из третьих стран будет решена после синхронизации тремя странами своих сетей с сетями материковой Европы.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис во вторник сказал, что Литва надеется до конца июня договориться с Латвией и Эстонией о блокаде БелАЭС. В ином случае у Литвы будет план Б.
"Мы сегодня представили новую возможную методику, ее основные принципы (...) Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будет вестись торговля на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии (...) Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется", - сказал Д. Крейвис журналистам на пресс-конференции во вторник.
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