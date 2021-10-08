После заявления Конституционного трибунала Польши, что часть статей Договора ЕС "несовместима" с Конституцией страны, Г. Науседа отметил, что это "спор юридического характера".
Он сам отказался комментировать решение польского суда: "Любое эмоциональное или политическое участие в этом процессе не нужно и, скорее всего, избыточно, или даже скорее вредно, нежели полезно".
"Я очень надеюсь, потому что это, прежде всего, вопрос самой Польши и ЕС, он будет решен так, чтобы обе стороны были довольны", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Мажейкском районе в пятницу.
Вместе с тем он подчеркнул, что в Литве такие вопросы не возникают.
"Верховенство права, как вам известно – святой принцип в Литве, мы не подвергаем его сомнению, мы переносим право ЕС в национальное право в соответствии с Конституцией Литовской Республики. Поэтому такие вопросы в Литве просто неактуальные", – сказал президент.
Конституционный трибунал Польши принятым в четверг определением отклонил принцип верховенства права ЕС по отношению к национальному законодательству.
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