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Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что переговоры между НАТО и США с Москвой о деэскалации ситуации в связи с концентрацией военной мощи не пройдут в обход партнеров в Европе.
Президент Литвы надеется, что переговоры НАТО и США с Москвой не пройдут в обход партнеров в Европе
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я всегда придерживался принципа в своем общении как с президентом Соединенных Штатов, так и с генеральным секретарем НАТО, что вопросы региональной безопасности нельзя решать за пределами нашего региона. Пока нам удалось делать так, чтобы эти вопросы обсуждались и, без сомнения, обсуждались всеми союзниками по НАТО, и я надеюсь, что нам удастся это делать и в будущем", — сказал президент журналистам в Мариямполе.

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НАТО и Соединенные Штаты передали в среду Москве ответы на ее требования о гарантиях безопасности, в том числе о неприеме Киева в НАТО и выводе сил Североатлантического союза из Восточной Европы. Конкретные ответы для Москвы не предаются гласности.

"Что касается гласности, непубличности - непубличных вещей не бывает, рано или поздно они становятся публичными и доступными для СМИ", - сказал Науседа, оценивая факт того, что информация о переговорах не является публичной.

На предыдущих встречах с официальными лицами США и НАТО прорыва достигнуто не было, Россия заявила, что ждет вышеупомянутых ответов и примет решение о продолжении переговоров.

Требования были выдвинуты в условиях напряженности, когда Москва сосредоточила около 100 тыс. военных на границе с Украиной, что спровоцировало опасения Запада по поводу возможности крупномасштабного вторжения в эту страну. В случае, если Россия решит это сделать, Запад грозит санкциями.

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