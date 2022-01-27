Президент Литвы надеется, что переговоры НАТО и США с Москвой не пройдут в обход партнеров в Европе

"Я всегда придерживался принципа в своем общении как с президентом Соединенных Штатов, так и с генеральным секретарем НАТО, что вопросы региональной безопасности нельзя решать за пределами нашего региона. Пока нам удалось делать так, чтобы эти вопросы обсуждались и, без сомнения, обсуждались всеми союзниками по НАТО, и я надеюсь, что нам удастся это делать и в будущем", — сказал президент журналистам в Мариямполе.
НАТО и Соединенные Штаты передали в среду Москве ответы на ее требования о гарантиях безопасности, в том числе о неприеме Киева в НАТО и выводе сил Североатлантического союза из Восточной Европы. Конкретные ответы для Москвы не предаются гласности.
"Что касается гласности, непубличности - непубличных вещей не бывает, рано или поздно они становятся публичными и доступными для СМИ", - сказал Науседа, оценивая факт того, что информация о переговорах не является публичной.
На предыдущих встречах с официальными лицами США и НАТО прорыва достигнуто не было, Россия заявила, что ждет вышеупомянутых ответов и примет решение о продолжении переговоров.
Требования были выдвинуты в условиях напряженности, когда Москва сосредоточила около 100 тыс. военных на границе с Украиной, что спровоцировало опасения Запада по поводу возможности крупномасштабного вторжения в эту страну. В случае, если Россия решит это сделать, Запад грозит санкциями.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Началась информационная атака против стран Балтии: распространяют информацию об эвакуации из посольств РФ (136)
Кремль принял решение отозвать своих дипломатов из...
"Коридор" журналиста Змитера Лукашука: мечтаю о том, чтобы белорусы поверили в своего Острожского и добились победы Гетман литовский инспектирует Вильнюсский бастион (9)
"Александр Лукашенко хотел вписать свое имя в историю...
Эксперт: ограничения только затянут процесс во времени (2)
В Литве быстро растет заболеваемость коронавирусом ,...
Премьер Литвы: готовиться надо ко всему, сказать, будет ли война, может только Путин (148)
Литва должна готовиться ко всем возможным сценариям...