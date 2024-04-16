Президент Литвы надеется, что кандидаты на пост министра образования ему будут представлены в ближайшее время

"Думаю, премьер-министр воспользуется временем до отпуска, чтобы выбрать кандидатуру, подходящую для конкретных нынешних обстоятельств, потому что министру образования, науки и спорта придется решать конкретные вопросы и с четким временным горизонтом – до осени этого года", - во вторник в Каунасском районе журналистам сказал Г. Науседа.
"Надеюсь, скоро мы сможем сказать, что у нас есть решение", - добавил он.
Глава страны не пожелал комментировать, согласится ли он на возвращение в кресло министра Юргиты Шюгждинене, ранее возглавлявшей Министерство образования, науки и спорта.
"Я не хочу комментировать предполагаемые фамилии или высказываться в сослагательном наклонении", - сказал Г. Науседа.
Со своей стороны И. Шимоните утверждает, что не предлагала Ю. Шюгждинене вернуться на должность в министерстве.
"Нет, я этого не предлагала", - сказала И. Шимоните журналистам во вторник в Сейме, когда ее спросили, предлагала ли она Ю. Шюгждинене вернуться на прежнюю должность министра образования.
Из-за сохраняющихся проблем с промежуточными проверками на прошлой неделе министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас подал в отставку. Его обязанности временно возложены на министра социальной защиты и труда Монику Навицкене.