"Литва и Польша подтвердили свою решимость продолжать оказывать военную, политическую, дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Война в Украине – это война для всех нас. Война свободного мира против диктатора. Мы будем вместе с Украиной до победы, столько, сколько потребуется", – сказал президент Литвы.

Глава государства подчеркнул, что Литва является не только одним из крупнейших сторонников Украины в плане оказываемой помощи в расчете на душу населения, но и эффективно помогает Украине дипломатическим путем заручиться международной поддержкой для реализации целей евроатлантической интеграции Украины.

"В прошлом году всего за четыре месяца нам удалось сплотить страны Евросоюза, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз. С приближением саммита НАТО в Вильнюсе мы вместе с президентами Украины и Польши договорились сосредоточить усилия для достижения дальнейших целей по евроатлантической интеграции Украины. Членство в Европейском Союзе и НАТО являются стратегическими целями государства, закрепленные в Конституции Украины, которые сегодня украинцы должны защищать с оружием в руках. Поэтому наш долг – сделать все возможное, чтобы помочь им", – сказал президент.

Декларация, подписанная главами государств Литвы, Польши и Украины, гласит, что страны продолжат трехсторонние консультации с целью укрепления безопасности Украины. Президенты приветствовали очевидный прогресс Украины на пути евроатлантической интеграции, особенно в быстром достижении взаимодействия с НАТО. Литва и Польша поддерживают членство Украины в НАТО и намерены добиваться консенсуса по этому вопросу среди союзников по НАТО.

Люблинский треугольник – инициатива политического, экономического и культурного сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, созданная в 2020 г. в целях укрепления регионального сотрудничества. Первый саммит Люблинского треугольника состоялся в декабре 2021 года. Накануне российского военного вторжения, 23 февраля 2022 года главы государств Люблинского треугольника еще раз встретились в Киеве.