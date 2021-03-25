aA
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 25 марта, по случаю Дня Воли провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. "Встречу, организованную в знак солидарности и поддержки белорусского народа и гражданского общества, глава государства начал с поздравления по случаю этого важного дня", — сообщает пресс-служба президента Литвы.
Президент Литвы на встрече с Тихановской поздравил белорусов с Днем Воли
© LRPK / Robertas Dačkus

Науседа выразил надежду, что "скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать" День Воли "с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства". На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси, планы Координационного совета (КС) белорусской оппозиции и введение новых санкций в отношении режима Александра Лукашенко, говорится далее в сообщении.

Статьи по теме:
МИД: страны Балтии ввели санкции против еще 118 представителей режима Беларуси  (10)
"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - праздник и задержания  (54)

Евросоюз продолжит добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов, заверил Науседа, назвав освобождение политзаключенных "самым важным приоритетом для западных государств, выполнения которого страны активно добиваются с применением санкций против режима и его сторонников".


Тихановская рассказала о голосовании по мирным переговорам

Президент Литвы выразил поддержку гражданскому обществу Беларуси и отметил, что Литва продолжит содействовать деятельности КС и "вносить свой вклад в повышение информированности международного сообщества о ситуации в Беларуси", отмечается далее.

В свою очередь, Тихановская в своем Telegram-канале сообщила, что рассказала президенту Литвы про голосование за переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси при посредничестве ООН и ОБСЕ, отметив, что уже почти 750 000 беларусов проголосовало за них.

День Воли — годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) — белорусская общественность ежегодно отмечает 25 марта. Ранее днем страны Балтии расширили штрафные меры против режима Лукашенко, добавив в санкционный список 118 должностных лиц Беларуси.

Протесты в Беларуси и санкции ЕС

В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Евросоюз ввел санкции против 88 граждан Беларуси, включая Лукашенко и 7 организаций, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и за репрессии против участников протестов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Литва и еще 18 стран поддержали механизм фиксирования нарушений прав человека в Беларуси (26)

Литва и еще 18 стран выразили полную поддержку...

Куда "утекают" белорусcкие мозги? IT-сектор выбирает Польшу, Украину, Литву (141)

Власти Беларуси уверяют, что справились с протестами –...

TOP новостей

Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (81)

Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...

Svetlana Tichanovskaja, Gabrielius Landsbergis

Тихановская в Вильнюсе: мы точно увидим массовые демонстрации в Беларуси (105)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

Evelina Dobrovolska Ieva Pakarklytė

Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (72)

Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...

"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (54)

Белорусские власти не дали разрешения на легальное...

Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (39)

22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...