Президент Литвы на встрече с Тихановской поздравил белорусов с Днем Воли

Науседа выразил надежду, что "скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать" День Воли "с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства". На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси, планы Координационного совета (КС) белорусской оппозиции и введение новых санкций в отношении режима Александра Лукашенко, говорится далее в сообщении.

Евросоюз продолжит добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов, заверил Науседа, назвав освобождение политзаключенных "самым важным приоритетом для западных государств, выполнения которого страны активно добиваются с применением санкций против режима и его сторонников".





Тихановская рассказала о голосовании по мирным переговорам

Президент Литвы выразил поддержку гражданскому обществу Беларуси и отметил, что Литва продолжит содействовать деятельности КС и "вносить свой вклад в повышение информированности международного сообщества о ситуации в Беларуси", отмечается далее.

В свою очередь, Тихановская в своем Telegram-канале сообщила, что рассказала президенту Литвы про голосование за переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси при посредничестве ООН и ОБСЕ, отметив, что уже почти 750 000 беларусов проголосовало за них.

День Воли — годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) — белорусская общественность ежегодно отмечает 25 марта. Ранее днем страны Балтии расширили штрафные меры против режима Лукашенко, добавив в санкционный список 118 должностных лиц Беларуси.

Протесты в Беларуси и санкции ЕС

В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Евросоюз ввел санкции против 88 граждан Беларуси, включая Лукашенко и 7 организаций, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и за репрессии против участников протестов.