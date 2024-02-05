Президент Литвы на встрече с маршалом Сейма Польши: инвестиции в оборону – гарантия безопасного будущего

На встрече президент выразил готовность Литвы сохранять и укреплять стратегическое партнерство с Польшей и расширять успешно развивающееся сотрудничество в области обороны и безопасности.

По словам Г. Науседы, Литва заинтересована в активном участии в совместных проектах по развитию оборонной промышленности двух стран и в проведении совместных военных учений. Президент также подчеркнул необходимость тесного сотрудничества в укреплении безопасности Сувалкского коридора, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Стратегическое партнерство между Литвой и Польшей является чрезвычайно ценным и важным для всего региона. Нас радуют наши прекрасные отношения в области обороны, активизация экономического сотрудничества, совместное представление интересов в различных международных форматах. Обе страны активно увеличивают расходы на оборону, так как мы понимаем, что это гарантия нашего безопасного будущего", - сказал Г. Науседа.