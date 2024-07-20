Президент Литвы на военных учениях: развертывание системы Patriot в стране вдохновляет

Глава государства отметил, что система Patriot развернута в Шяуляй после нескольких лет дискуссий и переговоров. На саммите НАТО в Мадриде в 2022 году была достигнута договоренность об усилении мер Альянса по обороне и сдерживанию. На саммите НАТО 2023 года в Вильнюсе было принято решение как можно скорее внедрить ротационную модель ПВО, начиная с восточного фланга Альянса. Саммит НАТО в Вашингтоне, завершившийся неделю назад, подтвердил приверженность союзников повышению готовности интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.