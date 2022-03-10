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Президент Литвы Гитанас Науседа на начавшейся в четверг во Франции неформальной встрече Совета глав Европы (СГЕ) обещает поднять вопрос интеграции Украины в Евросоюз (ЕС), а также вопрос о санкциях в отношении России и Беларуси.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

На встрече он также уделит внимание усилению безопасности стран ЕС и энергетической независимости от российских ресурсов.

"Уже 14 дней храбрые украинцы воюют за свою свободу. За нашу свободу тоже. За свободу всей Европы. Будущее демократической Европы сегодня решается на украинской земле. Мы много сделали, чтобы помочь украинцам, но можем сделать еще больше. Символы в этой борьбе очень важны, поэтому Европейский Союз обязан послать ясный и недвусмысленный сигнал украинцам, что Украина входит в европейскую семью", - заявил президент Литвы перед саммитом глав стран ЕС.

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Также президент поднимет вопрос о новых санкциях в отношении России, в частности ограничений на участие в международных организациях, особенно финансовых.

Литва также будет предлагать отключить все российские банки от системы SWIFT, ввести запрет на вхождение российских судов в территориальные воды и порты стран ЕС.

Главы стран ЕС обсудят политическую, военную и гуманитарную помощь Украине, ситуацию с безопасностью, включая и энергетическую, перед лицом войны в Украине, а также средства по усилению устойчивости экономики ЕС.

После вторжения России в Украину ЕС заморозил имущество ЦБ РФ, ввел торговые ограничения, отключил часть банков России и Беларуси от системы SWIFT, внес несколько тысяч госслужащих и олигархов обеих стран в черные списки.

Однако ЕС пока не вводит эмбарго на российскую нефть и газ, так как часть стран сильно зависят от этих ресурсов.

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