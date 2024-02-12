Президент Литвы на следуещей неделе обсудит развитие индустрии дронов в стране

Это подтвердил Elta советник президента Ридас Ясюленис.

На прошлой неделе президент Г. Науседа ясно дал понять, что его беспокоит развитие индустрии дронов в Литве. В результате он заявил, что намерен встретиться с министром обороны и командующим армией или даже инициировать заседание Государственного совета обороны (ГСО) по этому вопросу.

По словам президента, система национальной обороны и армия недооценивают важность дронов для обороны. Он также задается вопросом, почему армия не обращается к представителям бизнеса по этому вопросу.

В свою очередь министр А. Анушаускас утверждает, что в государстве в этом вопросе все под контролем. По словам политика, возглавляемое им министерство говорило о планах разработки беспилотников еще до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. В настоящее время, отмечает министр, у Литовской армии есть концепция развития беспилотных летательных аппаратов и боевых дронов.