Президент Литвы на следуещей неделе обсудит развитие индустрии дронов в стране

Это подтвердил Elta советник президента Ридас Ясюленис.
На прошлой неделе президент Г. Науседа ясно дал понять, что его беспокоит развитие индустрии дронов в Литве. В результате он заявил, что намерен встретиться с министром обороны и командующим армией или даже инициировать заседание Государственного совета обороны (ГСО) по этому вопросу.
По словам президента, система национальной обороны и армия недооценивают важность дронов для обороны. Он также задается вопросом, почему армия не обращается к представителям бизнеса по этому вопросу.
В свою очередь министр А. Анушаускас утверждает, что в государстве в этом вопросе все под контролем. По словам политика, возглавляемое им министерство говорило о планах разработки беспилотников еще до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. В настоящее время, отмечает министр, у Литовской армии есть концепция развития беспилотных летательных аппаратов и боевых дронов.
В начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, на эти цели планируется выделять 30 млн. евро ежегодно.
В среду председатель КНБО Лауринас Кащюнас сказал, что в Литве уже сейчас существует потенциал значительно расширить производство боевых дронов FPV (англ. first-person view, вид от первого лица). Также, по его словам, уже достигнута договоренность, что на следующем заседании Государственного совета обороны (ГСО) будет рассмотрен вопрос развития производства дронов и их интеграции в армию не только в разведывательной роли.