"Пришло время НАТО как можно скорее перейти от сдерживания к передовой обороне. Это особенно актуально на восточном фланге НАТО, где необходимо увеличить союзнические силы и укрепить противовоздушную оборону", - сказал глава государства.

"Литва готова принять дополнительные силы союзников и предоставить всю необходимую инфраструктуру и помощь на территории нашего государства", - добавил он.

Сейчас в Литве размещено около 3,5 тыс. военных союзников, преимущественно американцы и немцы, осуществляющие командование международным батальоном НАТО.

После увеличения оборонного бюджета этого года 40 млн евро было выделено на улучшение инфраструктуры принимающей стороны.

Обращаясь к руководителям стран НАТО, Науседа сказал, что продолжающаяся уже месяц война России против Украины потрясла западный мир, международное сообщество, и четко показала, что Кремль представляет "экзистенциальную угрозу" для безопасности Европы и всего мира.

По словам главы государства, Украина, очевидно, не является единственной и окончательной целью российского президента Владимира Путина - Кремль будет продолжать военную агрессию, если Запад ее не остановит.

Он также подчеркнул необходимость увеличения всесторонней политической и военной помощи Украине. По словам Науседы, долг Запада - предоставить Украине все возможные средства обороны, в том числе и военные.

Президент призвал союзников по НАТО выступить с инициативой срочно заняться проблемой гуманитарной катастрофы в Мариуполе и других местностях Украины, которые подвергаются нападению российских войск или осаждены ими.

По словам главы государства, НАТО следует взять на себя активную роль и не допустить, чтобы жестокие преступления против человечества происходили в XXI веке на территории Европы.

Россия начала вторжение в Украину месяц назад - 24 февраля. Западные страны ввели для России жесткие санкции, а Украине предоставляют помощь, в том числе и военную.