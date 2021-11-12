"Я бы предложил оптимистичнее встретить эти выходные, для беспокойства повода нет. Ведомства, службы занимаются своей работой, и мы точно не поддадимся на провокации, отразим любые выпады, связанные с миграционными или иными гибридными атаками. Литва будет свято охранять свои границы, потому что это наш долг, дело всех министерств и ведомств государства", – сказал журналистам президент в пятницу.

Глава государства посетил Объединенный центр ситуаций в Департаменте полиции, где обсудил с работающими здесь представителями разных ведомств вопросы управления кризисом с нелегальной миграцией.

"Впечатление очень хорошее, ни одна из служб не говорит, мол это не мое дело, пусть работают другие. Все работают плечом к плечу, взаимопонимание хорошее, ресурсов хватает, и, на мой взгляд, у нас есть реально действующий кризисный центр, который может выполнять свою функцию", – сказал президент.

Напряженность из-за нелегальной миграции снова выросла на этой неделе, когда на границе Польши с Беларусью скопилось несколько тысяч мигрантов и часть их попыталась прорваться через границу.

Опасаясь подобного сценария, Литва на этой неделе ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью и в лагерях мигрантов.

Глава государства сказал, что "ситуация серьезная, и это целенаправленная атака, которая направлена не только против Польши, но и против всех государств региона, с целью внести неуверенность, панику".

"Таким образом, видимо, тестируется, как Евросоюз и международное сообщество готовы реагировать на подобного рода вызовы", – резюмировал президент.

Поток мигрантов из Беларуси в Литву резко вырос летом. В этом году в Литву в общей сложности незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Еще большее их число не было пропущено в страну, так как с августа пограничники стали применять тактику разворота иностранцев.

Литва и другие страны Запада говорят, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за введенные в ее отношении санкции из-за расправ с оппозицией, и называют это гибридной атакой режима Александра Лукашенко.