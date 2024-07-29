Президент Литвы на Олимпийских играх в Париже: мы выбились из ритма, когда упразднили Департамент физкультуры

„Мы выбились из ритма, говоря терминами бега с препятствиями, еще в 2016 г., когда упразднили Департамент физкультуры. И с тех пор этот ритм не пойман“, – сказал Г. Науседа журналистам в Париже, отвечая на вопрос о состоянии спорта в Литве.
„Я вижу, что мы пытаемся создать новые структуры, однако не похоже, чтобы эти структуры дали положительный импульс развитию спорта“, – посетовал он.
По словам президента, приверженность самих спортсменов своему делу спасает литовский спорт.
„Те же наши пляжные волейболистки на свои деньги, за свой счет, ездили на соревнования, чтобы набрать необходимый рейтинг. Верховая езда, другие виды спорта – есть много примеров, когда кажется, что это важно только для самого спортсмена, а не для Литвы, потому что нет вклада со стороны государства“, – пояснил Г. Науседа.
Поэтому, продолжил глава страны, для достижения максимально хороших результатов важно надлежаще распределить ограниченное финансирование спорта. По его словам, после выборов в Сейм спортивно-управленческие вопросы станут для нового правительства еще более актуальными.
„Думаю, что эти вопросы нужно урегулировать и по-настоящему распределить эти всегда ограниченные деньги таким образом, чтобы получить максимальный результат. И я думаю, что многие виды спорта заслуживают большего внимания, чем им уделяется сейчас. Вопросы оптимального спортивного менеджмента, а именно макроменеджмента, станут в Литве еще более актуальными после выборов в Сейм. Надеюсь, что новое правительство спорт будет интересовать больше, чем нынешнее“, – заключил он.