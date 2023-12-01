Президент Литвы на конференции COP28: в ходе двусторонних встреч мы также обсудили будущие решения относительно Украины

"С некоторыми коллегами мы встретились после достаточно длительного перерыва. Было действительно интересно узнать, что изменилось за то время, пока мы не виделись. Конечно, в первых строках мы в основном сосредоточились на будущих решениях относительно Украины, на сопротивлении некоторых государств интеграции Украины, на результатах различных выборов, которые мы сейчас наблюдаем в Европе", - в пятницу сказал Г. Науседа.

"На самом деле мир живет в достаточно сложных геополитических, политических, политически-циклических обстоятельствах. И конечно, нелегко сохранить те четкие приоритеты, которые мы установили, но это необходимо", - также подчеркнул он.

COP28 официально является крупнейшим саммитом ООН по изменению климата, в этом году его посетили 80 тыс. участников.