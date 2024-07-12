Президент Литвы на инаугурации: споря друг с другом, мы создавали более сильную Литву

„За пять лет, которые разделяют первую и вторую присяги, мы с вами сделали действительно много. Мы укрепили государство. Преодолевая все кризисы и потрясения, мы не только сохранили экономику страны, но и протянули руку помощи людям, чтобы сохранить их рабочие места и доходы. Мы работали над сокращением неравенства. Мы строили Литву, которая заботится о тех, кто сегодня больше всего нуждается в заботе и помощи“, - в пятницу свою речь в Сейме начал Г. Науседа.