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Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене на этой неделе посетят Грузию с официальным визитом.
Президент Литвы на этой неделе с официальным визитом отправится Грузию
© DELFI / Orestas Gurevičius

Цель визита, который будет проходить 10-12 июня, – продемонстрировать поддержку евроатлантическим интеграционным устремлениям Грузии, проведению реформ и закреплению демократии, сообщил офис президента.

Как сообщается, во время визита президент посетит оккупированные Россией территории в Южной Осетии, встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахабером Кучавой.

В программе визита также намечены встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии.

Глава государства с супругой должны встретиться с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.

Для Д. Науседене предусмотрена отдельная программа визита. Она примет участие в церемонии открытия монумента Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».

Это первый официальный визит президента Г. Науседы в Грузию. Глава государства встречался с президентом этой страны в 2019 году во время ее визита в Литву.

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