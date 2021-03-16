Старший советник президента Аста Скайсгирите заявила, что этот визит планировался в конце прошлого года, но его пришлось отложить из-за распространения коронавируса.

„Президент рад, что у него будет возможность посетить Украину, выразить поддержку Литвы евроатлантической интеграции Украины. Это будет основное его послание в ходе этого визита. Также он подчеркнет, что Литва не забывает Украину, постоянно поддерживает ее территориальное единство, ее интегральность, суверенитет на всей ее территории“, - сказала во вторник А. Скайсгирите новостной радиостанции Žiniu radijas

В Киеве запланировано заседание президентских советов Литвы и Украины. Г. Науседа также выступит с речью в Верховной Раде, поприветствует проходящий в это же время бизнес-форум, почтит память жертв Голодомора и Майдана, проведет встречу с получившими ранения солдатами.

Советник также отметила, что главы Литвы и Украины также будут говорить о возобновленных военных действиях в Восточной Украине.

„Одной из версий, почему это делается, является включение в санкционный список Украины одного лица, близкого к президенту России В. Путину. Возможно, это своеобразная акция мести. Однако, как бы там ни было, факт, что военные действия стали интенсивнее, показывает, что желания урегулировать конфликт мирным путем у России, увы, нет. Поддерживаются действия сепаратистов, их военные действия“, - заявила А. Скайсгирите.

Во время визита в Киев Диана Науседене откроет Центр балтистики в Университете им. Тараса Шевченко.

А. Скайсгирите добавила, что уже запланированы визиты президента в Молдову и Грузию, а 25-26 марта Г. Науседа примет участие в заседании Совета глав стран Европы в Брюсселе.