Президент Литвы: на данный момент Запад явно отстает от России в производстве военной техники и боеприпасов

"Я хочу поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за эту политическую инициативу. Его лидерство сегодня необходимо, потому что приходится признать, что мы пока явно отстаем от Российской Федерации по статистике производства техники и боеприпасов", - сказал Г. Науседа в Париже, отметив, что пора перестать говорить об обещаниях и начать их выполнять.
Глава страны подчеркнул, что в настоящее время поддержка Украины критически важна.
"Мы все понимаем, что ситуация сложная, что Россия имеет план долгосрочной войны против Украины и готова продолжать ее, если понадобится, в течение нескольких лет. Поэтому наша поддержка Украины сегодня критически важна", - сказал Г. Науседа.
По словам президента, в настоящее время Украина нуждается в дальнобойном оружии, вооружении и боеприпасах для того, чтобы спасти жизни солдат и сохранить линию фронта.
"Через три месяца начнется следующий сезон и не исключено, что Россия организует масштабное контрнаступление (…) и Украинская армия будет очень уязвима без достаточного количества боеприпасов и систем ПВО. Поэтому очень важно действовать сообща", - сказал Г. Науседа.
"Действуя раздельно, можно сделать гораздо меньше, но, действуя сообща, вы можете приумножить свои силы и ответить на те ожидания, которые существуют в настоящее время", - добавил он.
В понедельник в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили, как противостоять России и помочь Украине в борьбе с агрессором после того, как в последние недели ситуация на фронте ухудшилась.
Подводя итоги встречи, Э. Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию, которая будет поставлять Украине ракеты средней и большой дальности. Э. Макрон также раскритиковал ЕС за невыполнение обещания поставить Украине миллион снарядов к 1 марта 2024 года.