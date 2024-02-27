Президент Литвы: на данный момент Запад явно отстает от России в производстве военной техники и боеприпасов

"Я хочу поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за эту политическую инициативу. Его лидерство сегодня необходимо, потому что приходится признать, что мы пока явно отстаем от Российской Федерации по статистике производства техники и боеприпасов", - сказал Г. Науседа в Париже, отметив, что пора перестать говорить об обещаниях и начать их выполнять.

Глава страны подчеркнул, что в настоящее время поддержка Украины критически важна.

"Мы все понимаем, что ситуация сложная, что Россия имеет план долгосрочной войны против Украины и готова продолжать ее, если понадобится, в течение нескольких лет. Поэтому наша поддержка Украины сегодня критически важна", - сказал Г. Науседа.

По словам президента, в настоящее время Украина нуждается в дальнобойном оружии, вооружении и боеприпасах для того, чтобы спасти жизни солдат и сохранить линию фронта.