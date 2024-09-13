Президент Литвы: мы рассматриваем возможности приобретения для Украины систем ПВО малой дальности

„По схеме закупок Европейского оборонного агентства мы планируем поставить (...)в Украину патроны, около 10 тыс. должно быть доставлено к декабрю в рамках реализации чешской инициативы. В настоящее время мы также изучаем возможности приобретения для Украины систем ПВО малой дальности. Надеюсь, что в течение 2-3 недель мы получим положительные результаты и в ближайшее время сможем передать их украинцам“, - сказал Г. Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.
„Литва также инвестирует 10 млн евро в производство украинского дальнобойного оружия „Паляница“, и мы заинтересованы и говорили с В. Зеленским о наших инвестициях в реализацию проектов по производству морских беспилотников“, - отметил он.
Как сообщалось ранее, на встрече Г. Науседа также подчеркнул, что Литва готова углублять сотрудничество с Украиной в сфере обороны и активизировать связи между предприятиями оборонной промышленности. По его словам, Литва обязалась ежегодно выделять на безопасность и оборону Украины 0,25 проц. ВВП страны, что составляет около 190 млн евро.
Глава страны Г. Науседа вместе с первой леди Дианой Науседене со среды находился с визитом в Украине. Последний раз президент посещал Украину в августе прошлого года.