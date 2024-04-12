Президент Литвы: мы предложим изменить закон, чтобы улучшить финансовую базу для предприятий оборонной промышленности

"Наш госдолг составляет около 40 проц. ВВП. Гарантии составляют всего около 2 проц. Если бы мы изменили Закон о государственном долге, мы бы освободили возможности выдавать больше гарантий и тем самым создать финансовую базу для наших предприятий оборонной промышленности", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.
"Думаю, это было бы своевременное решение. Мы еще раз обсудим это с юристами и внесем такое предложение в Сейм", - добавил он.
Глава страны отметил, что такое дополнительное финансирование позволит укрепить сотрудничество оборонной промышленности Литвы и Украины.
"Я думаю, что действительно на данном этапе мы должны искать все средства и возможности, чтобы помочь нашим друзьям, потому что помощь им нужна сегодня. И мы готовы оказать эту помощь. И есть широкая поддержка населения, которая побуждает нас принимать решения и помогать Украине", - сказал он.
В этом году финансирование национальной обороны Литвы составит 2,75 проц. ВВП, но планируется, что в ближайшие годы эта сумма достигнет как минимум 3 проц.
Чтобы объединить общество и побудить политиков как можно скорее договориться о выделении 4 проц. ВВП на оборону, граждански настроенные литовские предприятия и организации объединились в инициативу "4 процента".