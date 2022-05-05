Президент Литвы: мы говорим твердое "нет" российскому газу, нефти и финансированию агрессора

"Поэтому Литва вместе с Польшей и другими Балтийскими странами уверенно говорит "нет" российскому газу, "нет" — российской нефти, "нет" — финансированию агрессора. Теперь весь регион готов передать такое послание. Газопровод GIPL соединяет Литву и Польшу дополнительными связями. Диверсифицируя маршруты и источники энергоснабжения, он еще больше укрепляет наш энергетический союз и взаимную поддержку", — сказал президент на церемонии официального открытия литовско-польского газопровода GIPL в четверг.

"Это особенный день для Литвы и Польши, а также для других балтийских стран-соседей - Латвии, Эстонии и Финляндии. Сегодня мы укрепляем свою энергетическую независимость и усиливаем свое сопротивление политическому давлению и энергетическому шантажу с Востока", — передает слова главы государства администрация президента.

Церемония открытия GIPL проходит в Ширвинтском районе, на газокомпрессорной станции Яунюнай. Вместе с президентами Польши и Латвии Анджеем Дудой и Эгилсом Левитсом, а также комиссаром по энергетике Кадри Симсон президент нажал символическую кнопку запуска газопровода.

Президент сообщил, что сжиженный природный газ, поставляемый через терминал в Клайпеде, уже в пятницу по трубопроводу попадет в Польшу. Это лучший и самый сильный ответ на такие действия России, как срыв поставок газа в Польшу и Болгарию.

Глава государства выразил надежду на то, что польско-литовский газопровод вскоре будет использоваться для поставок газа и в Украину. Это еще раз подтвердило бы преимущества, которые GIPL может принести региону, и в то же время его стратегическое значение.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления энергетической безопасности и устойчивости соседних стран, региона и Европейского Союза в целом.