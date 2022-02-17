Он сказал это после неформальной встречи Европейского совета.

"У нас есть прекрасный повод продемонстрировать это единство и больше говорить о том, чему мы раньше уделяли меньше внимания, и, прежде всего - об очень четкой перспективе для самой Украины в плане интеграции в ЕС", - сказал глава государства в четверг журналистам в Брюсселе.

"Да, у нас в декабре был саммит ЕС, который как раз был посвящен этому вопросу, однако сегодня мы хотим говорить об этом более внятно, конкретно и предоставить вполне четкие, в том числе, и финансово-экономические инструменты, чтобы это происходило быстрее", - добавил он.

По его словам, Украина и сейчас, невзирая на создаваемую Россией напряженность, пытается провести в жизнь необходимые для интеграции реформы.

"Давайте согласимся, что Украина является ассоциированным партнером ЕС, что Украина является страной, которая придерживается тех же европейских ценностей и принципов, и Украина, несмотря на очень сложные условия, по-прежнему старается провести в жизнь те реформы, которые ей необходимы. Она изо всех сил демонстрирует эту мотивацию и действительно очень серьезную подготовку к интеграции, и я считаю, что чтобы их не разочаровать, мы на самом деле можем сделать больше и направить соответствующие сигналы", - сказал Науседа.

"Мы должны получить гарантии, что российские военные будут выведены из Беларуси"

Гитанас Науседа говорит, что Москва должна предоставить все гарантии того, что после учений выведет из Беларуси сконцентрированные там сейчас 45 тыс. своих военнослужащих с военной техникой.

Этот вопрос президент намерен подчеркнуть и во время своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я также хочу говорить, и сегодня я сделал на этом акцент, что стянуто очень много военной техники и 45 тыс. военных в Беларусь. И это российские войска, мы должны получить все гарантии и все обещания, что эти мощности будут выведены с территории Беларуси после окончания военных учений", - сказал в четверг журналистам глава государства после неформальной встречи Европейского совета в Брюсселе.

По его словам, то, что Россия использует Беларусь в своих военных целях, ставит "определенные новые вызовы военного характера".

"Заглатывание Беларуси (...) со стороны России ставит определенные новые вызовы военного характера, и то, что территория Беларуси больше не является территорией самостоятельного государства в плане присутствия зарубежной армии, вызывает большую обеспокоенность", - сказал Науседа.

"Это обеспокоенность прежде всего по поводу того, что эту территорию можно очень легко использовать для передислокации войск, например, из южной части Беларуси в восточную, что уже было бы важно для нас", - добавил он.

Активная фаза проходящих в Беларуси военных учений с участием и российских военных должна завершиться 20 февраля.

Эти учения вызвали немалое беспокойство на Западе, где опасаются вероятного вторжения России в Украину.