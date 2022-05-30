Президент Литвы: мы должны сделать все, чтобы Путин не посмел проверить наши границы и решимость НАТО

"Путин начал с Украины. Но ясно, что у него есть более масштабные планы, такие как разрушение всей архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил Науседа в ходе заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Вильнюсе в понедельник.

Президент Литвы подчеркнул, что НАТО также получала требования и ультиматумы России "с четкими отсылками к Балтийскому региону".

Президент также обратил внимание на то, что в связи с тем, что де-факто Беларусь стала частью России, безопасность в Балтийском регионе резко изменилась, а время для реагирования НАТО сводится к нулю.

"Поэтому мы должны сделать все, чтобы Путин никогда не посмел проверить наши границы и решимость НАТО", - сказал литовский лидер.

Науседа сказал, что война в Европе требует немедленных изменений в политике сдерживания и безопасности НАТО, а также, что находящиеся в Литве Силы передового базирования НАТО необходимо укрепить, увеличив контингент с уровня батальона до бригады.

"Мы также должны понять, что Россия — это угроза, которая долго не исчезнет. Поэтому мы должны четко озвучить, что Россия представляет собой большую и долгосрочную угрозу для всего евроатлантического региона", — сказал литовский руководитель.

Он также заявил, что Россия сознательно пошла на разрушение мирового порядка и что после 24 февраля не может быть никаких иллюзий, и необходимо осознать, что "сомнения, пассивность и миролюбие будут лишь способствовать дальнейшей агрессии".

Президент Литвы также сказал, что он был шокирован призывами к Украине передать свои территории России, чтобы положить конец войне.

"Мы живем в очень трудные и темные времена, но мы есть друг у друга, а также наши общие ценности. Это бесценный фундамент, который мы никогда не должны подвергать сомнению или продавать. У нас также есть общее обязательство - быть на правильной стороне истории", — подчеркнул литовский лидер.

В понедельник в Сейме проходит пленарное заседание ПА НАТО, на котором обсуждаются война в Украине и угрозы, исходящие от России.

Заседание должно было состояться в Киеве, но из-за вторжения России в Украину мероприятие пришлось перенести в более безопасное место, и Сейм Литвы предложил провести его в Вильнюсе.

ПА НАТО — это межпарламентская организация, в которой парламентарии стран НАТО обсуждают ключевые вопросы политики, безопасности и обороны в евроатлантическом регионе с партнерами, не входящими в НАТО.

Весенняя сессия ПА НАТО в последний раз проходила в Литве в 2014 году.