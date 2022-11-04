aA
В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с бывшим президентом Польши Александром Квасьневским, находящимся с визитом в Литве. На встрече обсуждались вопросы безопасности, обороны, исторической памяти, борьбы с дезинформацией, а также война России против Украины, сообщила Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

Президент отметил, что ценит принципиальную позицию Польши относительно войны России против Украины, ее солидарность с Украиной и сильную политическую и военную поддержку этой страны. Глава государства также подчеркнул, что тесное сотрудничество между Литвой и Польшей необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Статьи по теме:
Литовские волонтеры делают для украинских солдат окопные свечи
Как обеспечить благосостояние людей? Есть единственный путь, считает министр сельского хозяйства

По утверждению президента, важно направлять усилия на предотвращение попыток России переписать историю, а также активно бороться с распространяемой ею дезинформацией.

"В условиях войны России против Украины вопросы ответственности за совершаемые военные преступления и борьбы в информационном поле крайне важны. Мы не можем позволить кремлевской пропаганде свободно распространять ложь и искажать исторические факты, чтобы манипулировать общественным мнением, оправдывать свою военную агрессию и другие незаконные действия в международном пространстве. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны уделять больше внимания вопросам сохранения исторической памяти", - отметил Гитанас Науседа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Командующий ВС Польши: нужен баланс поставок вооружений Украине и безопасности страны

Польша пытается сохранить баланс между военной...

TOP новостей

Компенсации на отопление, горячую и питьевую воду: что нужно знать, чтобы их получить

Число людей, которые обращаются за компенсацией...

Эфир Delfi - итоги недели: бюджетные споры в Литве, запрет роста цен в Беларуси, "единство" народа России

Сразу после выпуска новостей подведем итоги этой...

Экологи будут проверять автомастерские весь ноябрь: возможны штрафы до 55 тысяч евро

В течение ноября экологи будут проверять официальные...

В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности

Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...

Меняется время работы некоторых магазинов сети Rimi

С 7 ноября изменится время работы некоторых магазинов...