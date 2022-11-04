Президент отметил, что ценит принципиальную позицию Польши относительно войны России против Украины, ее солидарность с Украиной и сильную политическую и военную поддержку этой страны. Глава государства также подчеркнул, что тесное сотрудничество между Литвой и Польшей необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

По утверждению президента, важно направлять усилия на предотвращение попыток России переписать историю, а также активно бороться с распространяемой ею дезинформацией.

"В условиях войны России против Украины вопросы ответственности за совершаемые военные преступления и борьбы в информационном поле крайне важны. Мы не можем позволить кремлевской пропаганде свободно распространять ложь и искажать исторические факты, чтобы манипулировать общественным мнением, оправдывать свою военную агрессию и другие незаконные действия в международном пространстве. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны уделять больше внимания вопросам сохранения исторической памяти", - отметил Гитанас Науседа.