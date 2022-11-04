Президент отметил, что ценит принципиальную позицию Польши относительно войны России против Украины, ее солидарность с Украиной и сильную политическую и военную поддержку этой страны. Глава государства также подчеркнул, что тесное сотрудничество между Литвой и Польшей необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
По утверждению президента, важно направлять усилия на предотвращение попыток России переписать историю, а также активно бороться с распространяемой ею дезинформацией.
"В условиях войны России против Украины вопросы ответственности за совершаемые военные преступления и борьбы в информационном поле крайне важны. Мы не можем позволить кремлевской пропаганде свободно распространять ложь и искажать исторические факты, чтобы манипулировать общественным мнением, оправдывать свою военную агрессию и другие незаконные действия в международном пространстве. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны уделять больше внимания вопросам сохранения исторической памяти", - отметил Гитанас Науседа.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Компенсации на отопление, горячую и питьевую воду: что нужно знать, чтобы их получить
Число людей, которые обращаются за компенсацией...
Эфир Delfi - итоги недели: бюджетные споры в Литве, запрет роста цен в Беларуси, "единство" народа России
Сразу после выпуска новостей подведем итоги этой...
Экологи будут проверять автомастерские весь ноябрь: возможны штрафы до 55 тысяч евро
В течение ноября экологи будут проверять официальные...
В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности
Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...
Меняется время работы некоторых магазинов сети Rimi
С 7 ноября изменится время работы некоторых магазинов...