Президент Литвы: мы должны объединить усилия и восстановить транспортно-коммуникационный сектор Украины

"Всех нас объединяет важная миссия – восстановление транспортно-коммуникационного сектора Украины. Этот путь только начался. Украине потребуется много времени, чтобы исцелиться. Но мы должны действовать как можно быстрее, не дожидаясь окончания войны", - сказал президент.

Глава государства поблагодарил участников встречи, состоявшейся в поместье Ужутракис, – министров, ответственных за транспорт, и иностранных делегатов из более чем 20 стран, а также представителей МФТ, Европейской комиссии, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций – за внимание и поддержку, которую они оказывают Украине в это чрезвычайно важное время, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.