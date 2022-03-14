Президент Литвы: мы должны и дальше поддерживать Украину, не переходя в прямую конфронтацию

По словам главы государства, российская агрессия в Украине привела к объединению западных стран, а ведущие европейские государства - к выполнению более активной геополитической роли, что нарушает многолетние политические традиции.
"Дверь к российскому капиталу закрывается с такой скоростью, которая еще несколько недель назад казалась невозможной. НАТО очень активно и проявляет приверженность, а Европейский Союз кажется обновленным и целеустремленным как никогда раньше", - сказал в комментарии Науседа.
"Сейчас критически важно не останавливаться на полпути. Мы уже видели, что Россия ввела "высокий уровень готовности" для своих ядерных сил. Вскоре могут быть и другие попытки посеять страх и тревогу", — добавил он.
Однако, по мнению Науседы, угрозы России ядерным оружием — это блеф, и Украину надо всячески поддерживать, не переходя в прямое военное противостояние.
"Однако, если Запад не может рисковать безрассудной ядерной войной, то и Россия не может рисковать. Мы должны сопротивляться блефу Кремля и продолжать поддерживать борьбу Украины всеми средствами, не переходя в прямую военную конфронтацию", - заявил президент в комментарии.
По мнению Науседы, Москва не должна сомневаться в коллективной готовности западных государств наказать любые дальнейшие нарушения России.
"Только заставив российские войска уйти с территорий, которые она стремится оккупировать, мы сможем остановить кровопролитие и предотвратить дальнейшую дестабилизацию всего региона", — заявил глава государства.
"Чтобы помочь Украине, нам нужно объединить усилия по обе стороны Атлантики - мы приветствуем самостоятельное решение украинцев обратиться по вопросу членства в ЕС и надеемся, что процесс вступления будет насколько это возможно быстрым, с учетом нынешних обстоятельств", — добавил он.
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