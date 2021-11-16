"Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину А. Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе", – сказал глава государства во вторник в интервью BBC.
По его словам, с Беларусью также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом.
"Нам также следует говорить о гуманитарных проблемах – и не только с Польшей, Латвией, Литвой или с другими странами Евросоюза (ЕС), но прежде всего – с Беларусью, поскольку она в ответе за то, что происходит на ее территории", – сказал Г. Науседа.
По словам президента, поэтому важно обращаться в ведомства ЕС и требовать от Сообщества не только изменений в миграционной политике, но и участия в строительстве забора на границе с Беларусью.
"Мы должны обращаться в ведомства ЕС – не только по поводу политики в области миграции и убежища, но и по поводу строительства забора между Польшей и Беларусью, а также между Литвой и Беларусью, потому что сейчас Литва и Польша защищают западную демократию. Мы стараемся не позволить этим людям идти дальше – в Германию. Мы стараемся делать то, что мы можем сделать лучше всего, чтобы защитить ЕС", – сказал глава государства.
А. Меркель в понедельник говорила с А. Лукашенко о "сложной ситуации на границе Беларуси и ЕС, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", говорит представитель канцлера по печати.
На минувшей неделе союзник А. Лукашенко, глава России Владимир Путин призвал лидеров ЕС напрямую говорить с авторитарным лидером Беларуси, чтобы преодолеть миграционный кризис.
В понедельник вечером В. Путин также обсудил кризис на белорусско-польской границе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
ЕС в понедельник дал добро на новые санкции для режима А. Лукашенко за его роль в разжигании кризиса.
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