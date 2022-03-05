Президент Литвы: мы должны быть осторожными в вопросе прямого вовлечения в войну в Украине

"Это хорошее декларативное заявление, но мы должны оценить, как оно было реализовано практически. Если бы российские самолеты нарушили бесполетную зону, какие инструкции к действиями были бы даны?", — сказал глава государства в интервью Bloomberg в пятницу.

"Именно поэтому нам нужно помочь украинцам, предоставив им современные системы ПВО, но мы должны быть очень осторожны, рассматривая возможность прямого вовлечения в конфликт — я имею в виду НАТО и Западный мир", — добавил он.

Украинские должностные лица просят Западные государства обеспечить бесполетную зону в уничтожаемой войной Украине, но представители стран НАТО говорят, что это будет означать прямое вовлечение.

После встречи министров иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь Альянса заявил, что Альянс не будет объявлять бесполетную зону над Украиной.

Необходимо укреплять группу передового базирования НАТО

В пятницу Гитанас Науседа призвал усилить дислоцированную в Литве боевую группу Сил передового базирования НАТО и уделить особое внимание системам противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом он говорил по телефону с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщила администрация президента.

"Глава государства акцентировал необходимость усиления боевой группы Сил передового базирования НАТО с особым вниманием к системам противовоздушной и противоракетной обороны", — говорится в сообщении.

По словам Науседы, увеличение союзнических сил в регионе является наиболее надежным средством предотвращения дальнейшей военной эскалации.

В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления восточного фланга НАТО и ответ на российскую агрессию в Украине.

Науседа также попросил премьер-министра Испании поддержать заявку Украины на членство в Европейском Союзе и подчеркнул необходимость продолжать активно оказывать политическую, финансовую и военную поддержку Украине, а также усилить санкции в отношении России и Беларуси, изолировать их в сферах энергетики, финансов, экономики, спорта, культуры.