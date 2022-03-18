"Мы готовы, выделяем на это деньги и очень целенаправленно работаем над тем, чтобы принять не только больше американцев, но и Силы передового базирования, то есть другие силы НАТО здесь, в Литве", - сказал глава государства в пятницу во время посещения американских военных, дислоцированных в Пабраде, что недалеко от Вильнюса.

По его словам, в Пабраде будет построен дополнительный военный городок на 800 мест, а в Казлу-Руде и Мариямполе планируется построить как временные, так и постоянные военные городки для солдат союзников.

"Не будет такого, что прибудут военные, и мы не будем готовы их принять. Мы действительно готовы принять, примем еще больше", - сказал Науседа.

Упомянутые городки будут оснащены за счет дополнительных средств, выделенных в этом году на оборону страны.

Американские военные дислоцированы

На данный момент более 500 военнослужащих США дислоцированы в Швенчёнском районе на полигоне Пабраде.

После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Вильнюс в начале марта, заявил, что американцы перебросят в Литву дополнительно 400 военнослужащих, доставят средства противовоздушной обороны ближнего действия и самоходные артиллерийские установки.

По словам Науседы, некоторые из этих военных уже прибыли или прибывают в Литву.

"Эти мощности уже есть в Литве. (…) Мне кажется, что основная часть уже прибыла", — сказал он.

По данным вооруженных сил Литвы, в настоящее время в Пабраде находится около 700 военнослужащих США.

"Это танковое подразделение размером с батальон, усиленное артиллерией и системами ближнего действия. У него теперь есть и боеприпасы, и собственные возможности: огневая мощь, манёвренность, благодаря которым можно выполнять боевые задачи — оборонительные и наступательные", — сказал командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Со своей стороны посол США в Литве Роберт Гилкрист заявил, что весной в Литве будет более 1 тыс. военных США.

США в Литве разместили не только военных в Пабраде, но и истребители F-35 на базе ВВС в Шяуляй.

По словам Науседы, количество отправленных в страну военных не окончательное, а "зависит от наших возможностей, от того, насколько мы готовы их принять".

Возможна также и поддержка ВМС

Глава государства также заявил, что присутствие союзных войск необходимо для того, чтобы все видели, что "военные ботинки положили здесь, на нашей земле".

По его словам, еще важнее то, какое оружие привезут партнеры.

"Важно не только то, сколько дополнительных военных будет направлено сюда, важно и то, что мы получаем все больше и больше поддержки в плане военной техники. И что мне особенно важно услышать, так это то, что мы начинаем вести более реальную работу по укреплению ПВО в Литве", — сказал Науседа.

"Опыт Украины показывает, что компонент ПВО крайне важен. Вероятно, это лучший сдерживающий фактор для наших недругов, дающий понять, что мы хорошо подготовлены в этом отношении", — добавил он.

Президент подчеркнул, что обсуждается и размещение в Литве кораблей союзников НАТО.

Литовский лидер выразил удовлетворение четырьмя британскими военными вертолетами, временно дислоцированными в Шяуляй, но сказал, что на уровне НАТО будут искать решение для усиления противовоздушной обороны на долгосрочной основе.

"Функция воздушного патрулирования очень важна, но это лишь частичная функция, которая не может удовлетворить все наши потребности, поэтому развертывание системы противовоздушной обороны также чрезвычайно важно, и это будет сделано в ближайшие годы", — сказал президент.

НАТО и другие западные страны стали уделять больше внимания обороне стран Балтии из-за войны в Украине, куда в конце февраля вторглись российские войска.