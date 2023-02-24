"Я всегда хотел более жестких санкций, и, наверное, некоторые страны Евросоюза хотели, чтобы санкции были более жесткими, чтобы они быстрее повлияли на российскую экономику. Тот эффект уже есть, думаю, он только ускорится, т.е. мы будем видеть все более явные последствия санкций для российской экономики", - сказал он журналистам в Каунасе в пятницу.
Г. Науседа также отметил, что из-за разных позиций стран ЕС не всегда удается быстро договориться о санкциях.
"Однако, с другой стороны, видя такую достаточно разнообразную карту стран ЕС, иногда приходится ставить вопрос: такие санкции или никаких санкций.
Конечно, было бы лучше, если бы все согласились и санкции были приняты. Я очень надеюсь, что, несмотря на большую задержку, 10-й пакет санкций все же будет принят", - сказал он.
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