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Международное сообщество должно усилить давление на Россию в связи с аннексией Крыма и имеющими там место нарушениями прав человека, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Karolina Pansevič

По его словам, особое беспокойство вызывает политика России по переселению колонистов на полуостров, постоянные преследования крымских татар, политически мотивированные судебные процессы, ограничения в отношении СМИ и закрытие школ.

"Россия должна ответить за зверства, совершенные в оккупированном Крыму и на других территориях. Превращение этого полуострова в военный полигон и игнорирование прав человека совершенно недопустимы. Международное сообщество должно усилить давление на Россию в этом вопросе", — заявил президент Литвы, встретившийся в пятницу в Вильнюсе с председателем крымскотатарского парламента Рефатом Чубаровым.

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Глава государства подчеркнул, что Литва не признает незаконной оккупации и аннексии Крымского полуострова Украиной и намерена и впредь поднимать этот вопрос в международных организациях.

Россия аннексировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине, в 2014 году, что было осуждено большей частью мира. Этнические русские, составляющие большинство среди 2,3 млн. жителей Крыма, широко поддержали аннексию, но крымские татары, составляющие почти 15% населения, выступили против.

С 2014 года полуостров покинуло около 30 тыс. крымских татар.

Российские власти предприняли репрессии против некоторых оставшихся татар, запретив Меджлис и некоторые религиозные группы.

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