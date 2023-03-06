В комментарии Офиса президента для агентства ELTA отмечается, что это свидетельствует о растущем доверии населения к местным властям.

"Одно из моих основных стремлений — снижение региональной сегрегации и усиление влияние местных органов власти. За многие годы самоуправление превратилось в падчерицу, хотя именно оно ближе всего к народу и лучше всех знает и способно решать его повседневные проблемы. Такое отношение уже меняется у центральной власти, да и сами люди, как мы наблюдаем сегодня, начинают все больше доверять своим местным властям", – сказал лидер государства.

Г. Науседа отмечает, что самоуправление заслуживает "уважения и доверия", потому что оно сыграло важную роль в разрешении кризисов последних лет.

Кроме того, как подчеркивает президент, уже в первом туре были избраны 26 мэров, а абсолютное большинство из них – переизбраны не впервой. По словам Г. Науседы, это признак того, что люди оценили конкретные дела, конкретные изменения и одобрили их.

Он также подчеркнул, что сохраняется влияние избирательных комитетов.

"Президент отмечает, что, несмотря на инициированные партиями изменения в Кодексе о выборах, избирательные комитеты в самоуправлении сохранили свое влияние. Из пяти крупных городов в четырех именно они добились победы. Это, по мнению президента, является важным аспектом развития демократии в Литве", – говорится в комментарии главы государства.

ELTA напоминает, что наибольший успех на муниципальных выборах сопутствовал Социал-демократической партии Литвы: на счету партии – должности мэров в 10 самоуправлениях. Движение либералов получило четыре должности мэров, у Союза Отечества- Христианских демократов Литвы – должности мэров в двух