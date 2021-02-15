Президент Литвы: культура эксплуатации БелАЭС ниже любого уровня

"К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АСЭ ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по реализации рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах, или тем более о закупке электроэнергии с такой станции, просто неприлично",– сказал глава государства в интервью службе новостей телеканала TV3.

В пятницу он обсуждал вопрос БелАЭС с президентом Латвии Элиглсом Левитсом.

По сообщению администрации президента Литвы, в вопросе Белорусской АЭС президенты подчеркнули важность общего политического согласия Балтийских стран и потребность в более тесном сотрудничестве ведомств для поиска наиболее эффективных мер, предотвращающие поступление на Балтийский рынок электроэнергии с нее, а также возможностей ускорения синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой.

В пятницу же министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис информировал своего коллегу из Латвии, что после начала производства электроэнергии Белорусской АЭС (БелАЭС) в Латвии количество российской электроэнергии выросло в 3,5 раза, а использование латвийско-российской перемычки выросло в четыре раза.

В разговоре с министром экономики Латвии Янисом Витембергсом он призвал латышей заново рассмотреть методику торговли с третьими странами.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, представивший информацию Министерства энергетики Литвы о торговле электроэнергией с БелАЭС на Рижской бирже, также сказал, что Латвии нужно ознакомиться с фатами.

После того, как представители Литвы предоставили Латвии данные о торговле электроэнергией с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Балтийских странах, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс попросил время для ознакомления и оценки этой информации.

Он отметил, что понимает озабоченность литовцев по поводу БелАЭС и заявил, что будет идти поиск решения, приемлемого для обеих стран. По его словам, министерство пока не хочет называть никаких сроков принятия решений.

Литва утверждает, что подготовленная в прошлом году тремя странами Балтии методика, утвержденная лишь Латвией и Эстонией, не предотвращает поступления на общий рынок белорусской электроэнергии. Поэтому Литва ее не утвердила и предлагает принять новую методику, приемлемую для всех трех Балтийских стран.

Ранее Крейвис заявила, что Литва уже заплатила за произведенную БелАЭС электроэнергию около 4 млн евро, а за год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет продолжаться в том же объеме.

В среду литовский оператор электропередающей системы Litgrid сообщил, что с января, когда Белорусская АЭС (БелАЭС) начала коммерческое производство электроэнергии, торговля стран Балтии с Россией выросла в 3,5 раза.