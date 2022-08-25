Президент Литвы: Крым должен и будет возвращен Украине

В своем выступлении он подчеркнул, что международное сообщество должно сохранять единство и полностью поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в условиях, когда Россия совершает жестокие военные преступления в Украине.

По утверждению президента, дипломатическая инициатива Крымской платформы крайне важна в нынешнем контексте, так как она напоминает о начавшейся восемь лет назад аннексии Крыма и последствиях международного бездействия.

Пример Крыма, по словам Науседы, является стимулом к активным действиям по предотвращению дальнейшей российской агрессии.

"Мы видим, как Россия использует Крымский полуостров для новых жестоких атак на Украину. Оккупация должна закончиться, Крым должен быть возвращен его законному владельцу – Украине, должны прекратиться притеснения и преследования, должны быть освобождены украинцы, оказавшиеся в тюрьмах во время оккупации", - отметил глава государства.

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Выступая на саммите Крымской платформы, президент также подчеркнул, что очевидно, что политика умиротворения в отношении России не является правильным выходом из сложившейся ситуации. По словам Гитанаса Науседы, единственным решением является постоянная поддержка Украины и дальнейшая изоляция России.

Во втором саммите Крымской платформы также приняли участие президенты Польши, Хорватии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Словакии, Турции, Молдовы, Грузии, Франции, председатель Европейского совета Шарль Мишель, Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Участники саммита приняли совместное заявление, в котором договорились продолжать требовать от России прекратить незаконную оккупацию Крыма и вернуть территории, принадлежащие Украине. В заявлении также осуждается неспровоцированная военная агрессия России против Украины и содержится призыв к России немедленно прекратить боевые действия в Украине и вывести свои войска со всех территорий страны, включая Крым.